Trump diz que Estados Unidos precisam de 'fronteiras fortes'

Washington 29/01/2017 | 11h40

Os Estados Unidos necessitam de "fronteiras fortes" e "controles estritos", declarou Donald Trump neste domingo em sua conta no Twitter, em uma aparente reação ao revés judicial imposto ao seu decreto sobre imigração por uma juíza americana.

"Nosso país necessita de fronteiras fortes e controles estritos AGORA", escreveu.

"Olhem o que está acontecendo em toda a Europa e, de fato, no mundo - uma terrível confusão", acrescentou o presidente, fiel à rotina estabelecida recentemente de comentar acontecimentos em sua conta pessoal no Twitter.

Sua reação parece ter sido provocada pela cobertura do tema pelo jornal The New York Times, para quem tuitou pela manhã dizendo que o jornal divulga "fake news" (notícias falsas) e sugerindo que alguém o comprasse "para fazê-lo funcionar corretamente ou enterrá-lo dignamente".

Uma juíza federal do Brooklyn, em Nova York, ordenou no sábado à noite, após um ação de várias associações de defesa dos direitos humanos, a suspensão das expulsões dos cidadãos de sete países muçulmanos afetados pelo decreto (Irã, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen) que possuem documentos em ordem.

