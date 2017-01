Trump assina ordem para construir muro na fronteira com o México

Polêmica 25/01/2017 | 16h05 Atualizada em

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou, na tarde desta quarta-feira, a ordem de execução de medidas de segurança interna no país. A principal delas, e mais polêmica, é a construção de um muro na fronteira com o México. Outros pontos do pacote de Trump dão conta de diretrizes para restringir a entrada de imigrantes e refugiados no solo americano.

— Começando hoje, os Estados Unidos retomam o controle de suas fronteiras — disse o presidente recém-empossado. — Estou pedindo a todos vocês que endureçam as regras dos Estados Unidos. Elas serão reforçadas, e serão reforçadas fortemente.

Após uma postagem no Twitter em que anunciava a autorização para começarem as obras na fronteira com o país latino, mexicanos passaram a pedir ao presidente Enrique Peña Nieto que cancelasse a visita a Washington.

Ao contrário do que o republicano tem planejado, o presidente mexicano declarou que não pagará a conta do muro, que cobrirá 3,2 mil quilômetros de fronteira. O preço da obra pode chegar a US$ 12 bilhões, de acordo com cálculos do presidente eleito dos Estados Unidos.

Nesta quarta, Trump também assinou uma ordem para bloquear repasses públicos a cidades que se negam a prender e a deportar imigrantes em situação irregular, as chamadas "cidades-santuário".



*Zero Hora