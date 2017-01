Washington 24/01/2017 | 12h00

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovará os planos para a construção de dois polêmicos oleodutos, noticiou nesta terça-feira a imprensa local.

Trump deverá aprovar o oleoduto Keystone XL, que transportará petróleo bruto do Canadá para as refinarias americanas, e o igualmente questionado oleoduto que atravessaria o estado de Dakota do Norte, reportaram a rede de TV FOX News e o serviço de notícias Bloomberg.

* AFP