Trump anunciará retirada dos EUA do tratado TPP (imprensa)

Washington 23/01/2017 | 11h19

O presidente Donald Trump assinará na manhã desta segunda-feira um decreto para colocar fim à participação dos Estados Unidos no Acordo Transpacífico (TPP) negociado pelo governo de Barack Obama e visto como um contrapeso à influência crescente da China, disse a rede CNN.

Esta iniciativa será a primeira decisão do novo presidente republicano, que durante a campanha denunciou com veemência este acordo "terrível", que "viola", segundo ele, os interesses dos trabalhadores americanos.

O texto, promovido por Washington e que supostamente modela as regras do comércio do século XXI, foi assinado em 2015, mas ainda não entrou em vigor.

O tratado foi assinado por 12 países: Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, Cingapura, Estados Unidos e Vietnã, que representam 40% da economia mundial.

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, grande defensor do acordo, estimou que o TPP sem os Estados Unidos "não teria sentido".

* AFP