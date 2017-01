Trump anunciará indicado à Suprema Corte na próxima semana

Judiciário dos EUA 25/01/2017 | 12h08

O nome indicado para ocupar o nono posto da Suprema Corte dos Estados Unidos será comunicado na quinta-feira da próxima semana, anunciou o presidente Donald Trump, pelo Twitter.

"Farei minha escolha para a Suprema Corte na quinta-feira da semana que vem. Obrigado!", tuitou o presidente.

I will be making my Supreme Court pick on Thursday of next week.Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de janeiro de 2017

Leia mais

Trump vai solicitar investigação sobre suspeita de fraude eleitoral

Menina síria famosa por tuítes durante cerco a Aleppo envia mensagem a Trump

Trump anuncia construção de muro na fronteira com o México



A composição da mais alta instância judicial do país está incompleta desde a morte do juiz conservador Antonin Scalia, em fevereiro do ano passado. Nos últimos meses, a Suprema Corte vem funcionando com oito magistrados: quatro conservadores e quatro progressistas.

O antecessor democrata Barack Obama indicou o magistrado Merrick Garland, mas o Senado, dominado pelo Partido Republicano, se negou a aceitá-lo. Trump indicou que tem uma lista com 20 possíveis candidatos.

A Suprema Corte é responsável pela interpretação da Constituição e deve tomar decisões sobre temas sensíveis como o aborto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo e o porte de armas. Os juízes são nomeados pelo presidente e confirmados pelo Senado no cargo, que ocupam em caráter vitalício.

Para que um juiz seja confirmado, a nomeação deve ser apoiada pela maioria do Senado — ou seja, 60 dos 100 assentos. Os republicanos têm 52 assentos, razão pela qual o novo juiz precisará do apoio de alguns democratas.

Após a vitória nas eleições presidenciais de 8 de novembro, Trump antecipou que pensava escolher um juiz — ou juízes, no caso de mais falecimentos — contra o aborto e a favor das armas.