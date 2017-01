Tromba d'água é registrada em vídeo em Laguna, no sul do Estado

Tempo 25/01/2017 | 18h32 Atualizada em

Uma tromba d'água foi registrada na tarde desta quarta-feira em Laguna, no Sul do Estado, por uma moradora da região. O fenômeno é comum no litoral catarinense e sua formação está associada a nuvens carregadas passando sobre o mar, de acordo com Bianca de Souza, técnica em meteorologia do Grupo RBS em Santa Catarina.

Ainda segundo Bianca, a tromba d'água é um tornado que se forma sobre uma superfície líquida, neste caso o mar, e em muitos casos se move em direção ao continente.

Muitas trombas d'água se dissipam antes mesmo de chegar a areia. Se duram um tempo maior, se dissipam quando tocam a faixa de areia da praia. Bianca garante que não chegam a trazer problemas maiores, mas é orientação é não se aproximar desse fenômeno dentro do mar.