Troca de guarda em Buckingham é modificada em razão de atentado de Berlim

Londres 05/01/2017 | 10h16

A troca da guarda no Palácio de Buckingham, em Londres, que atrai milhares de turistas, será realizada nos mesmos dias de cada semana como parte do plano para evitar um ataque como o do mercado de Natal em Berlim.

A polícia já havia anunciado no mês passado que fechará o tráfego em torno de Buckingham durante as cerimônias militares, para evitar o uso de um veículo para perpetrar um ataque, como aconteceu na capital alemã com um caminhão.

Nesta quinta-feira, a Casa Real anunciou que a troca da guarda vai acontecer toda segunda, quarta, sexta e domingo. Anteriormente, era feita em dias alternados, de modo que a cada semana caia em dias diferentes.

"Este novo programa permite ao público, turistas, motoristas e empresas ter em conta as restrições de tráfego pela troca da guarda", disse Christian Lockyer, a organização que administra os parques reais.

A decisão de fechar a área para o tráfego já havia sido tentada, mas a sua implementação final foi acelerada depois do ataque de 19 de dezembro, que deixou 12 mortos na capital alemã.

* AFP