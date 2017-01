Três escolas vão para a avenida na maior festa do Sul do Brasil, em Joaçaba

Carnaval 2017 24/01/2017 | 10h17 Atualizada em

Neste ano apenas três das quatro escolas de Joaçaba e de Herval d'Oeste vão desfilar na Avenida do Samba nas noites de 25 e 26 de fevereiro. A Vale Samba não desfilará por problemas internos da agremiação e pela perda do presidente Alcemir Carlos Pinto Ribeiro, que morreu no mês passado.

A prefeitura de Joaçaba garantiu R$ 600 mil para o desfile. O valor é o mesmo investido no ano passado, quando a prefeitura havia reduzido mais da metade da verba aplicada em 2015 devido à crise econômica. Segundo o procurador-geral do município, Maikel Patrzykot, a prefeitura lançará edital nesta semana para habilitar a empresa responsável pela organização da festa. Patrzykot espera ainda obter recursos do governo do Estado para complementar o investimento na programação.

Conforme Juliana Cevey, responsável pelo marketing e comunicação da Liga Independente das Escolas de Samba de Joaçaba e Herval d' Oeste (Liesjho), a entidade dispõe de um projeto aprovado pelo Ministério da Cultura para arrecadar fundos com empresas interessadas em associar a marca com o Carnaval deste ano. A organização dos blocos de rua, no entanto, cabe à liga.

Mais de 80% dos camarotes vendidos

A compra dos ingressos para acompanhar o espetáculo está disponível no site ticketmais.com.br. Mais de 80% das vagas dos camarotes já estão vendidas.Os ingressos avulsos do primeiro lote para cada uma das duas noites custam entre R$ 18,70 a R$ 117,70. Já os passaportes para as duas noites na arquibancada custam entre R$ 37,40 a R$ 125,40.

Leia também:

A um mês do Carnaval, escolas de samba de SC esperam apoio financeiro para os desfiles

Desfile das escolas de samba de Laguna ainda não está garantido