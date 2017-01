Três casas são furtadas em Blumenau

Segurança 04/01/2017 | 08h59

Na terça-feira a Polícia Militar registrou três ocorrências de furtos a residências em Blumenau. A primeira foi por volta das 11h30min na Rua Professor Lotar Krieck, na Ponta Aguda. Do local foram levados uma televisão um notebook, um par de alianças de ouro e bijuterias diversas. Poucos minutos depois, às 11h55min, outra ocorrência de furto foi registrada na Rua Berta Mette, na Itoupavazinha. Pela janela da sala, ladrões teriam levado dois televisores.



O último furto ocorreu na Rua Rio do Sul, no Centro de Blumenau. Da casa foram levados mochila, parafusadeira, furadeira, joias diversas, relógios, tênis, roupas e um tablet. Os moradores saíram de casa no dia 23 de dezembro e ao retornar para casa encontraram a porta dos fundos arrombada.