Trens voltam a circular em Aleppo

Alepo 25/01/2017 | 19h28

Os trens voltaram a circular em Aleppo nesta quarta-feira, pela primeira vez em quatro anos, um mês após o Exército sírio retomar toda a cidade, constatou um fotógrafo da AFP.

A medida em que avançava a primeira composição, homens, mulheres e crianças observavam pelas janelas os bairros devastados que as forças do regime retomaram dos rebeldes em dezembro passado.

Os trens não circulavam em Aleppo desde o verão de 2012, quando os rebeldes invadiram a cidade, que ficou dividida entre as forças do regime, no norte e em parte de oeste, e os insurgentes, no leste.

O primeiro trem seguiu da estação de Jibreen, no subúrbio leste da cidade, até a estação estação Bagdá de Aleppo, passando pela antiga linha de frente do conflito.

Na parte leste da cidade, repleta de escombros produzidos por anos de guerra, as pessoas se reuniram na margem da ferrovia para ver o trem passar.

A composição carregava fotos do presidente Bashar al Assad em seus diversos vagões, constatou o fotógrafo da AFP.

Devido ao conflito sírio, o serviço ferroviário permanece suspenso entre Aleppo e outras cidades importantes.

Aleppo, no passado a capital econômica da Síria, foi devastada durante a guerra que há seis anos atinge o país e já causou a morte de 310 mil pessoas, além de milhões de deslocados.

