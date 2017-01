Trem descarrila em Nova York e deixa mais de 100 feridos

Brooklyn 04/01/2017 | 16h52

Um trem de passageiros descarrilou nesta quarta-feira no Brooklyn, em Nova York. Mais de 100 pessoas ficaram feridas, porém sem gravidade.

O trem da empresa Long Island Rail Road (LIRR) chocou-se no início da manhã, em plena hora de pico, contra a estação de Atlantic Terminal, situada no centro do bairro nova-iorquino do Brooklyn.

Segundo o canal local New York 1 e testemunhos dados no Twitter por passageiros, os feridos foram, em sua maioria, atendidos no local pelos serviços de emergência.

Os acidentes ferroviários são frequentes nos Estados Unidos. Em 29 de setembro, outro trem de passageiros descarrilou na hora de pico ao entrar na estação de Hoboken (Nova Jersey), vizinho ao Estado de Nova York, deixando um morto e 114 feridos.

*AFP