Tráfego na BR-282, em Rancho Queimado, é liberado nos dois sentidos  

Interditada desde domingo, a ponte sobre o Rio Bonito, na BR-282, em Rancho Queimado, foi totalmente liberada para o tráfego por volta das 18h desta quarta-feira. Na terça-feira o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) já havia liberado o fluxo em meia pista. Por conta das fortes chuvas da última semana, uma enorme cratera se abriu no acostamento, entre a pista e a mureta, no trecho no Km 68,5 da rodovia.

De acordo com o DNIT, as equipes terminaram a obra de contenção emergencial, preenchendo o buraco no local. Apesar o acostamento no sentido litoral-interior segue interditado, porém o local está devidamente sinalizado. As obras definitivas de recuperação da cabeceira devem seguir por tempo indeterminado, conforme o departamento.

Como equipes seguem trabalhando no local, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) orienta que os motoristas reduzam a velocidade ao passar pela região.



