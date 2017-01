Torcida organizada do Saint-Étienne veta contratação de jogador

Intolerância 30/01/2017 | 20h10 Atualizada em

O atacante Anthony Mournier teve de voltar para o Bologna, depois que torcedores organizados do Saint-Étienne fizeram uma campanha contra o empréstimo do jogador, que atuou no eterno rival Lyon.



Oitavo colocando do Campeonato Francês, o Saint-Étienne tinha fechado na semana passada a contratação por empréstimo do atacante até o fim da temporada, vindo do time italiano.

Leia mais:

Leonardo Oliveira: Iquique perde último amistoso da pré-temporada

Leonardo Oliveira: Zamora passeia na estreia no Apertura venezuelano

Arsenal enfrentará time da quinta divisão na Copa da Inglaterra

Antes do anúncio oficial, porém, um setor da torcida organizada do time levou uma enorme faixa para o estádio com uma mensagem clara: "Mournier, nossas cores nunca serão as suas!!!".



Além do histórico no Lyon, os torcedores lembraram a maneira polêmica como Mounier comemorou o gol feito contra o Saint-Étienne, em março de 2012, quando o atacante ainda defendia o Nice.

Segundo o jornal Le Parisien, Mournier também recebeu ameaças de morte nas redes sociais e em seu celular.

*AFP