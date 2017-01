Torcedores da Chapecoense levam carinho aos atletas no último treino antes de encarar o Palmeiras sábado

Trabalho e incentivo 20/01/2017 | 12h58 Atualizada em

No dia que antecede o retorno da Chapecoense aos gramados, desde o acidente na Colômbia que vitimou praticamente todo o grupo do Verdão, a torcida veio dar uma força. Aos gritos de ¿Vamo, vamo, Chape¿, centenas de torcedores acompanharam o último treino na Arena Condá antes do amistoso contra o Palmeiras.

Os jogadores retribuíram o carinho, tiraram fotos e autografaram camisas e bandeiras. Como se buscassem novos ídolos, os apaixonados pelo Verdão deram uma prévia do que prometem nas arquibancadas neste sábado, às 16h30min.

Donal Anilde trouxe o neto para apoiar o os jogadores da Chapecoense durante o treino Foto: Luiz Barp / Especial DC

- Ver esse gramado com a bola rolando é emocionante e vai ser muito mais amanhã no jogo. A imagem do funeral que aconteceu na Arena não vai ser apagada nunca, mas vendo o treino voltamos a sorrir – disse o torcedor Yan Júnior Hermes.

Carinho para os atletas da Chapecoense, que até autógrafos distribuíram Foto: Luiz Barp / Especial DC

Acompanhada do neto de apenas 7 anos, dona Anilde também se emocionou com o treino. O ingresso para o amistoso solidário já está garantido e guardado com carinho em casa, mas o treino serviu como uma prévia do que ela espera assistir quando o árbitro apitar.

Esta é o último treino da Chapecoense antes do amistoso de sábado diante do Palmeiras Foto: Luiz Barp / Especial DC

- Mais do que um jogo, amanhã [sábado], eu espero o renascimento do clube. Eu que moro em Chapecó faz 40 anos e sempre acompanhei a Chapecoense, espero que eles tenham muita força e o treino serve para a gente já começar a apoiar – garantiu Anilde.

Depois de duas semanas de preparação, o treino na manhã desta sexta-feira foi o último do Verdão antes da partida contra o Palmeiras.

