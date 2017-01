Tom Brady rasga elogios a Aaron Rodgers: "Faz o difícil parecer fácil"

Reconhecimento 18/01/2017 | 09h13 Atualizada em

Tom Brady é o maior nome do futebol americano em atividade. Mas, quando o assunto é qual o melhor quarterback da atualidade, Aaron Rodgers passa a figurar na discussão. Depois de grandes atuações nas vitórias do Green Bay Packers sobre New York Giants e Dallas Cowboys nos playoffs, Rodgers recebeu elogios do quarterback do New England Patriots.

— Bem, ele faz coisas que ninguém nesta liga jamais fez ou possa fazer, apenas por causa de sua habilidade física. E algumas das jogadas que ele faz, elas são fenomenais. E tenho visto várias delas. Não apenas os passes, os escapes, ele teve uma no jogo contra o Giants... algumas jogadas no domingo, é o seu estilo de jogo. E ele tem feito isso há algum tempo. Amo ver seus vídeos, admirar as coisas que ele faz, porque eu não consigo fazer várias daquelas coisas. — elogiou.

O que mais impressiona Brady é a naturalidade dos movimentos de Rodgers, que está na NFL desde 2005 e ficou três anos na reserva de Brett Favre antes de assumir a titularidade do Packers em 2008.



— Ele faz tudo parecer tão simples, porque ele tem uma mecânica muito eficiente. Então, tudo parece ser sem esforço para ele, o que é uma parte incrível. Ele definitivamente trabalha duro, mas ele faz o difícil parecer fácil e é a parte incrível sobre o que ele faz. É um estilo sem esforço. A velocidade da bola, a colocação da bola, ele é um jogador inacreditável — completou.

Brady e Rodgers estão a caminho do Hall da Fama. Como jogam em conferências opostas, enfrentam-se uma vez a cada quatro anos — e no jogo de 2011, Rodgers deu lugar a Matt Flynn. Por isso, os dois duelaram apenas uma vez — em 2014, o Packers venceu no Lambeau Field por 26 a 21.

Um novo confronto está programado apenas para 2018, mas eles podem dividir o campo antes se ambos levaram seus times a vitórias no domingo, nas finais de conferência — o Patriots pega o Pittsburgh Steelers na final da AFC, enquanto o Packers visita o Atlanta Falcons na decisão da NFC —, e garantirem vaga no Super Bowl 51.