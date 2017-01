Todos os caminhos para matar a sede: saiba como conhecer as cervejas artesanais de SC

Turismo no Quintal 20/01/2017 | 16h03 Atualizada em

Passear por Santa Catarina, conhecer novos sabores e valorizar a produção local são algumas das vantagens de conhecer as microcervejarias espalhadas pelo Estado. Na quinta reportagem da série Turismo no Quintal, veja onde ficam localizadas as mais de 40 fábricas de cerveja de SC e conheça as rotas recomendadas no Vale do Itajaí e na Grande Florianópolis.

Clique aqui ou na imagem abaixo e navegue pela reportagem especial:

Todas as sextas-feiras, até o fim de fevereiro, o DC publica uma nova reportagem da série Turismo no Quintal, para apresentar opções de meios de transporte, roteiros, formas de se hospedar e conhecer os destinos badalados e os menos conhecidos do interior de Santa Catarina.



