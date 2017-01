Título de Federer e vantagem da Juve: os destaques dos jornais esportivos desta segunda /

Nas capas 30/01/2017 | 09h15 Atualizada em

O título de Roger Federer no Aberto da Austrália é um dos grandes assuntos esportivos do mundo nesta segunda-feira. A vitória da Juventus no Campeonato Italiano, que fez o time abrir vantagem na liderança, também ganhou destaque.

20 Minuten, Suíça

O 20 Minuten, jornal em alemão da Suíça, dá a manchete "Uma vitória para a eternidade" em referência ao título de Roger Federer no Aberto da Austrália em uma final histórica contra Rafael Nadal.

El Gráfico, Chile

O El Gráfico, do Chile, também dá a sua capa para Federer e o classifica como o melhor de todos os tempos.

As, Espanha

O As, da Espanha, dá sua manchete para a vitória do Real Madrid sobre o Real Sociedad no Campeonato Espanhol. Na parte superior da capa, fala sobre a derrota do espanhol Nadal na final em Melbourne.

Mundo Deportivo, Espanha

O Mundo Deportivo também fala da final no tênis, mas a chamada principal é o gol mal anulado do Barcelona. O time empatou por 1 a 1 com o Real Bétis pelo Campeonato Espanhol.

La Gazzetta dello Sport, Itália

A Gazzetta é outra a dividir sua capa entre o título de Federer e o campeonato local de futebol. Na Itália, o destaque é a vitória da Juventus sobre o Sassuolo que, somada à derrota da Roma para a Sampdoria, deixou a Velha Senhora com quatro pontos de vantagem na liderança.

L'Equipe, França

O L'Equipe, da França, destaca a vitória da seleção francesa no Campeonato Mundial de Handebol. Para chegar ao título, os locais venceram a Noruega na decisão por 33 a 26.

O Jogo, Portugal

O Moreirense fez história em Portugal e conquistou a Taça da Liga pela primeira vez. Na decisão, o time venceu o Braga por 1 a 0.

Olé, Argentina

O Olé destaca as qualidades do time de Gallardo. No sábado, o River Plate venceu o Boca Juniors por 2 a 0 em um torneio de pré-temporada na Argentina.

Ovación, Uruguai

O Ovación fala sobre uma confusão no Uruguai. O clássico entre Peñarol e Nacional foi sorteado para o dia 5 de março no Torneio Apertura, mas o time amarelo e preto enfrenta o Jorge Wilstermann pela Libertadores apenas dois dias depois. Por isso, o jogo deve ser antecipado.

Lance!, Brasil

A edição do Lance! no Rio de Janeiro destaca o início do Campeonato Carioca. O Fluminense bateu o Vasco por 3 a 0 no Engenhão e começou bem a temporada sob o comando de Abel Braga.

*ZHESPORTES