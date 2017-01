Tite destaca grandeza do amistoso com e chances para convocados

Duas frentes 19/01/2017 | 12h00 Atualizada em

O amistoso da Seleção Brasileira contra a Colômbia, jogo beneficente para ajudar as famílias das vítimas da tragédia da Chapecoense, tem dois propósitos na avaliação do técnico Tite: primeiro, maior, ser um reconhecimento à solidariedade dos colombianos. Segundo, dar oportunidades e testar os jogadores convocados na lista desta quinta-feira.

— Se houver algum jogo que eu gostaria que não houvesse vencedor, seria esse. Ele é de uma grandeza muito maior. Mas não vou retirar a valorização de uma convocação, de um jogo de Seleção Brasileira. Vamos ter o discernimento da lealdade, passar uma coisa limpa. Tenho esse sentimento interno e tenho coragem de externar. E outro sentimento é da Seleção e de seus atletas — disse o treinador.

Tite ressaltou que a lista de 23 jogadores passou pelos contatos com os clubes para determinar quais atletas estarão em boas condições físicas. Além disso, a ideia foi não prejudicar os clubes em seus compromissos individuais.

— Foi difícil ser justo, estabelecer critérios tem um grau de dificuldade muito grande. Um detalhe pode ser determinante. Santos e Palmeiras têm um trabalho incrível, convocaria Dorival e Cuca, porque fizeram extraordinários trabalhos. Ricardo Oliveira poderia e deveria estar. Não tinha condição, está no departamento médico. Todas foram avaliações de responsabilidade muito grande. Avaliamos datas importantes dos clubes também, os clubes e seus objetivos próprios. Botafogo tem jogo dia 25, Fluminense tem jogo dia 24, procuramos encontrar um bom senso, fazer uma análise técnica do campeonato. Cinco atletas do ouro olímpico estão representados. Enfim, colocamos tudo isso na balança. Foi desafiador — acrescentou.

Como forma de homenagear diretamente a Chapecoense, Tite convocou o preparador físico Paulo Paixão, que perdeu o filho e também preparador Anderson Paixão na tragédia.

