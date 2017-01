Tiroteio em aeroporto da Flórida deixa pelo menos cinco mortos

Estados Unidos 06/01/2017 | 17h09 Atualizada em

Um homem armado abriu fogo, nesta sexta-feira, no aeroporto Hollywood de Fort Lauderdale, na Flórida, deixando cinco mortos e oito feridos antes de ser detido, informou o xerife.



"Confirmado: tiroteio no aeroporto internacional Hollywood de Fort Lauderdale, com várias pessoas mortas. Um indivíduo está sob custódia", informou, no Twitter, o gabinete do xerife do condado de Broward.

Em outra postagem, o chefe da polícia local confirmou que cinco pessoas morreram e oito feridos foram levados ao hospital.

Update: 5 ppl dead; 8 injured were taken to an area hospital. — Broward Sheriff (@browardsheriff) 6 de janeiro de 2017



Apesar de a própria prefeita, Barbara Sharief, confirmar que há um atirador sob custódia — e que o motivo do ataque ainda é desconhecido — a polícia afirma que segue as buscas.

A prefeita, Barbara Sharief, confirmou que há um atirador sob custódia e que o motivo do ataque ainda é desconhecido.

Mais cedo, imagens de TV mostraram passageiros correndo para se proteger e outros reunidos na pista, enquanto a emissora NBC noticiou que uma pessoa havia sido morta. Tanto a NBC News quanto a CNN relataram que o homem armado foi levado sob custódia.

Passageiros se reuniram no meio da pista do aeroporto Hollywood Foto: TAYLOR ELENBURG / AFP

"Um incidente está em curso no setor de retirada de bagagens do Terminal 2", confirmou o aeroporto no Twitter. "Todos os serviços estão temporariamente suspensos em #FLL. Entre em contato com sua transportadora aérea para informações sobre seu voo", diz outra postagem.

All services are temporarily suspended at #FLL. Please contact your air carrier about your flight information. https://t.co/Uwbaa6n6aB — Ft. Laude-Hlwd Int'l (@FLLFlyer) 6 de janeiro de 2017



O ex-porta-voz da Casa Branca Ari Fleischer também tuitou: "Estou no aeroporto de Ft. Lauderdale. Tiros foram disparados. Todo mundo está correndo". Em outro tuíte, ele citou a polícia para informar que havia um atirador e cinco vítimas no episódio.

I'm at the Ft. Lauderdale Airport. Shots have been fired. Everyone is running. — Ari Fleischer (@AriFleischer) 6 de janeiro de 2017



Veja o local do tiroteio:



