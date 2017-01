América do Norte 16/01/2017 | 11h27

Cinco pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas depois de um tiroteio durante um festival de música eletrônica na turística Playa del Carmen, no leste do México. Os disparos começaram no interior da discoteca Blue Parrot, provocando o pânico das pessoas presentes.

— Acreditamos que dois dos mortos são mexicanos e três estrangeiros — afirmou a prefeita de Solidaridad, Cristina Torres, município em que ocorreram os fatos.

Aguarde mais informações

