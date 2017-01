Tigre mata homem em zoológico chinês na frente de visitantes

Xangai 29/01/2017 | 09h55

Um tigre matou um visitante de um zoológico na China, neste domingo, após o homem aparentemente ter entrado em sua jaula, o segundo ataque deste tipo em apenas seis meses, informou a imprensa.

O incidente ocorreu no Youngor Wildlife Park, na cidade de Ningbo, cerca de 200 km ao sul de Xangai, de acordo os meios de comunicação que acrescentaram que um dos tigres foi morto por um tiro.

O vídeo, que começou a ser veiculado na internet, mostra o tigre atacando o homem enquanto visitantes gritavam aterrorizados e outros dois tigres ficavam olhando de perto.

Os tigres foram afastados pela equipe do parque usando bombinhas e canhões de água, de acordo com informações do Beijing Youth Daily, que acrescentou que o homem foi levado às pressas para o hospital, mas depois morreu.

Os relatos não esclarecem como ou por que o homem, cuja esposa e filho estavam no zoológico com ele, entrou na jaula dos tigres.

Em julho de 2016, uma mulher saiu de seu carro no Badaling Wildlife World, em Pequim, e acabou sendo atacada e arrastada por um tigre.

Seu marido pulou do carro e começou a correr atrás, assim como a mãe da mulher. Porém, ao tentar acertar o animal, foi atacada por outros dois tigres e morreu.

