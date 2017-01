"The Voice Kids": segunda temporada estreia neste domingo 

Show de Fofura 04/01/2017 | 11h54

Mal o público se recuperou da emoção na final do The Voice Brasil, agora é a vez das crianças soltarem a voz. Neste domingo (8) estreia a segunda temporada do The Voice Kids. Na fase das Audições às Cegas, cada técnico escolherá 24 vozes para compor seus times. Carlinhos Brown, Ivete Sangalo e Victor & Leo terão a difícil missão de selecionar os talentos. A apresentação do programa será de André Marques e Thalita Rebouças.

Em entrevista ao Gshow, Ivete Sangalo falou da dificuldade de decidir para quem virar a cadeira:



—Quando a criança começa a cantar, você começa a colecionar razões para escolher. As vozes são lindas e dá vontade de virar para todos. Mas nosso objetivo vai além: é fortalecer essas crianças, independente do que vai acontecer aqui — disse ela.

O apresentador André Marques estreia à frente do reality musical e está ansioso, assim como a escritora Thalita Rebouças, queridinha do público infantojuvenil.

— Me apaixonei pelo programa quando vi e agora, depois de gravar, a paixão é ainda maior. E como foi bonitinho encontrar vários fãs e leitores entre os candidatos. Vai ser lindo — disse ao GShow.

O campeão do reality sairá com o prêmio de R$ 250 mil e um álbum gravado pela Universal Music. A segunda temporada do The Voice Kids vai ao ar aos domingos, após a Escolinha do Professor Raimundo, tem direção artística de Creso Eduardo Macedo e direção geral de Flavio Goldemberg.

Leia as últimas notícias sobre TV:

Protagonista do primeiro beijo da TV brasileira, Vida Alves morre aos 88 anos

História de José Aldo será exibida a partir desta terça-feira na RBS TV