Quiz 14/01/2017 | 06h05 Atualizada em

Você conhece mesmo as regras do futebol ou apenas critica os árbitros no calor da torcida? Para tirar essa dúvida, o presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Catarinense de Futebol, Sandro Mattos, elaborou 10 perguntas para avaliar o seu conhecimento.

Árbitro catarinense sonha alto após temporada boa no futebol brasileiro