Terça-feira será de instabilidade em toda Santa Catarina

De olho no tempo 31/01/2017 | 07h46

A terça-feira será de muita instabilidade em todas as cidades de Santa Catarina. Segundo a central de meteorologia da RBS TV, na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Litoral Norte, a manhã será de muita chuva. No decorrer do dia, essa condição deve se estender para todo o Estado. E mesmo com o tempo instável, as temperaturas sobem e os termômetros marcam entre 25ºC a 27ºC em boa parte das cidades. À tarde, as máximas chegam aos 30ºC no Sul e 24ºC na Serra.

— A terça-feira é outro dia com influência de um ar frio no mar. Ele "joga" a umidade para o Litoral e áreas próximas. Assim, essa condição mantém a nebulosidade sobre todas as regiões — afirmou o meteorologista Leandro Puchalski.

Veja a previsão do tempo para esta terça-feira, segundo a Epagri/Ciram:



LITORAL NORTE: máxima de 31ºC

Fenômeno:Descarga Elétrica e Temporal

Manhã: Pancada de chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 28ºC

Fenômeno:Descarga Elétrica e Temporal

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 28ºC

Fenômeno:Descarga Elétrica e Temporal

Manhã: Encoberto com chuva

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

REGIÃO: GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 27ºC

Fenômeno:Descarga Elétrica e Temporal

Manhã: Encoberto com chuva

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 31ºC

Fenômeno:Descarga Elétrica e Temporal

Manhã: Pancada de chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

LITORAL SUL: máxima de 32ºC

Fenômeno:Descarga Elétrica e Temporal

Manhã: Pancada de chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 27ºC

Fenômeno:Descarga Elétrica e Temporal

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

MEIO OESTE: máxima de 30ºC

Fenômeno:Descarga Elétrica e Temporal

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

OESTE: máxima de 31ºC

Fenômeno: Temporal

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

EXTREMO OESTE: máxima de 31ºC

Fenômeno: Temporal

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

Leia mais notícias:

Saiba quais são as cidades de Santa Catarina mais atingidas por raios

Santa Catarina registrou média de dois raios por minuto em janeiro