Tentativa de homicídio termina com mulher ferida em Itajaí, Litoral de SC

Uma mulher de 26 anos foi atingida por um disparo de arma de fogo na tarde desta quinta-feira em Itajaí, no Litoral Norte catarinense. Segundo a Polícia Militar (PM), a jovem estava dentro de casa, no bairro Cordeiros, junto com o cunhado quando dois homens invadiram o local e dispararam diversas vezes. Na ação, um dos tiros atingiu o quadril da mulher.

O cunhado da vítima, que havia saído do presídio de Blumenau um dia antes da tentativa de homicídio, e que também estava na residência, correu para um matagal próximo e até o momento não foi encontrado. Já a jovem atingida foi encaminhada para o Hospital Marieta, onde prestou depoimento para a polícia. Os suspeitos ainda não foram localizados.

