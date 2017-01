Temporal provoca estragos em oito cidades de Santa Catarina 

Meteorologia 06/01/2017 | 09h45 Atualizada em

O forte temporal que caiu sobre o Estado no fim da tarde desta quinta-feira provocou estragos em pelo menos sete cidades de Santa Catarina. De acordo com dados preliminares da Defesa Civil Estadual, Brusque, Blumenau, Itajaí, Camboriú, Balneário Camboriú, Braço do Norte, Lauro Muller e Orleans registraram ocorrências de deslizamentos, falta de energia, alagamentos ou quedas de barreiras. Nesta manhã, o órgão que monitora os desastres em SC ainda trabalhava na contagem de estragos pelo Estado.

Em Blumenau, até a última atualização das ocorrências 62 casas foram atingidas por deslizamentos. Além disso, segundo a Celesc, cerca de 25 mil unidades consumidoras ficaram uma sem luz. Somente na cidade, até a última madrugada o Corpo de Bombeiros atendeu 253 ocorrências em pelo menos 40 vias públicas da cidade e quatro bairros.

Nesta manhã, o prefeito Napoleão Bernardes e o secretário de Defesa do Cidadão Marcelo Schrubbe sobrevoaram a área atingida para identificar do alto rachaduras e outras situações de risco na localidade.



Em Brusque a rua Santos Dumont precisou ser interditada. Foto: Prefeitura de Brusque / Divulgação

Também no Vale do Itajaí, a rua Santos Dumont , em Brusque, precisou ser interditada por conta do volume de água acumulado. No município, ocorrências de deslizamentos e pessoas ilhadas também foram registradas. Apesar dos transtornos, não há vítimas.

Avenida Brasil, em Balneário Cmaboriú, ficou intransitável após chuva de 10 minutos Foto: Marcelo Augusto / Divulgação

Nas cidades de Camboriú e Balneário Camboriú a chuva de apenas 10 minutos alagou diversas ruas. Na Avenida Brasil o trânsito ficou caótico.

Em Itajaí, clientes de um shopping localizado no centro da cidade ficaram ilhados por causa dos alagamentos. Na praça de alimentação, uma parte do forro de gesso chegou a desabar por causa do acúmulo de água. Apesar do susto, ninguém se feriu.



Já no Sul catarinense, três cidades foram atingidas. Em Lauro Muller, a chuva de 30 minutos deixou ruas, casas e comércios alagados nos bairros Arizona, Sumaré, Bela Vista, Centro e Santa Bárbara. O mesmo aconteceu no interior das cidades de Orleans e Braço do Norte.