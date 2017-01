Temporal provoca alagamentos e deslizamentos em Blumenau

Chuvas 04/01/2017 | 18h27

O temporal que atingiu Blumenau no fim da tarde desta quarta-feira provocou ao menos cinco deslizamentos e vários alagamentos na cidade. Os escorregamentos de terra informados pela Defesa Civil ocorreram nas ruas Emílio Tallmann, Belo Horizonte, Progresso, Santa Inês e Theodora Gebien, todas na região dos bairros Progresso, Glória e Valparaíso, na área Sul da cidade.

Segundo informações do Alertablu, a estação da Rua Ruy Barbosa, no bairro Garcia, registrou volume de chuva de 78 milímetros em uma hora – mais da metade do que costuma ser a média mensal na cidade, segundo a Defesa Civil.

Equipes estão nas ruas para prestar assistência aos locais em que foram registradas ocorrências em função da chuva. Mais informações em breve.