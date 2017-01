Temperatura pode chegar aos 35°C em Santa Catarina nesta terça-feira

De olho no tempo 03/01/2017 | 06h22 Atualizada em

A terça-feira deve ser de calor em Santa Catarina. Conforme a técnica em meteorologia do Grupo RBS, Bianca Souza, o dia será de sol entre muitas nuvens. Durante a parte da tarde, a previsão é de que a temperatura alcance entre 32°C e 35°C na maioria parte de SC. Já na Serra, a máxima não deve passar de 29°C.

A nebulosidade também estará presente na Serra e no Sul do Estado. E por conta do calor, no fim do dia há chance de pancadas de chuva. A precipitação será de forma isolada e nas cidades mais próximas do Litoral.

Se nada mudar, a quarta e a quinta-feira serão ainda mais quente. Os meteorologistas indicam temperaturas de até 38°C em algumas cidades. De acordo com a Epagri/Ciram - órgão que monitora o tempo no SC - a nebulosidade também deve estar presente nesses dias. Por isso, a chance de pancadas de chuva com trovoada não está descartada.



Saiba como se proteger da radiação ultravioleta que atinge Santa Catarina



Veja a previsão do tempo para esta terça, segundo a Epagri/Ciram:



LITORAL NORTE: máxima de 35ºC

Manhã: Ensolarado

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 29ºC

Manhã: Ensolarado

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 35ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com aumento de nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 32ºC

Manhã: Ensolarado

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

LITORAL SUL: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 26ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

MEIO OESTE: máxima de 29ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

OESTE: máxima de 33ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com aumento de nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

EXTREMO OESTE: máxima de 33ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com aumento de nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens



Leia mais notícias do DC Pelas Praias

VERÃO 2016: Clique e acompanhe a cobertura em Santa Catarina