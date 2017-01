Temperatura deve chegar perto dos 40ºC neste sábado em SC

Partiu se refrescar! 14/01/2017 | 07h55

Florianópolis amanheceu com céu azul e temperaturas amenas, que devem subir ao longo do dia

Florianópolis amanheceu com céu azul e temperaturas amenas, que devem subir ao longo do dia Foto: Agência RBS / Agência RBS / Agência RBS

Quem esperava que o sol e o calor se mantivessem ao longo do fim de semana, pode alegrar-se. O céu será azul e o tempo será quente em boa parte de Santa Catarina neste fim de semana.

No sábado, inclusive, as temperaturas podem chegar próximo dos 40ºC nas cidades mais quentes do Vale do Itajaí. Nas demais regiões, os termômetros devem registrar entre 33ºC e 35ºC. O vento vai soprar de Sudeste a Nordeste, com intensidade fraca a moderada.

Conforme a técnica em Meteorologia do Grupo RBS Bianca Souza, o que favorece a estabilidade é um sistema de alta pressão (massa de ar mais seco) em vigência no Estado, bem como na região Sul.

— No sábado, a chance de chuva é pequena, mas no domingo retorna a previsão de pancadas no fim do dia por conta do calor, ainda de forma isolada e irregular.



A Epagri/Ciram confirma o tempo seco no fim de semana e acrescenta que as "chances de pancadas de chuva entre a tarde e noite são muito pequenas", informa o meteorologista Marcelo Martins.

Leia também:

Lei estadual proíbe uso de animais em espetáculos de circo em Santa Catarina

Governo de SC tem até maio para divulgar lista de espera para consultas e cirurgias pelo SUS

Estacionamentos não poderão mais usar placas para se eximir de furtos