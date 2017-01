Temer deixa velório de Teori, que deve ser fechado ao público às 16h

Cerimônia de despedida 21/01/2017 | 15h48 Atualizada em

O presidente Michel Temer deixou, pouco despois das 14h deste sábado, o velório do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, que ocorre na sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), em Porto Alegre.

Temer permaneceu no local menos de um hora. Após embarcar em avião oficial na Base Aérea de Canoas, o presidente deve fazer uma escala em São Paulo antes de voltar para Brasília.

No momento, a presidente do STF, Cármen Lúcia, acompanha a família nas últimas despedidas ao ministro. O velório deve ser fechado ao público às 16 horas e o enterro está programado para 18 horas, no cemitério Jardim da Paz, na zona lesta de Porto Alegre.



A grande maioria das autoridades que estiveram presentes ao evento já havia partido no começo da tarde. Além de Temer, também marcaram presença os governadores do Rio Grande do Sul, Ivo Sartori (PMDB), e de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), além dos ministros da Justiça, Alexandre de Moraes, das Relações Exteriores, José Serra, e da Casa Civil, Alexandre Padilha. Entre os ministros do STF, Gilmar Mendes, Dias Tofolli e Ricardo Lewandowski vieram prestigiar o colega. O procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, também esteve presente.