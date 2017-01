Temer anuncia visita a SC em fevereiro 

Moacir Pereira 25/01/2017 | 17h48 Atualizada em

O presidente Michel Temer aceitou convite do governador Raimundo Colombo e confirmou visita a Santa Catarina em fevereiro para presidir a solenidade de inauguração das barragens de Taió e Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí. As duas obras integram o plano de contenção de cheias no Vale do Itajaí, que representam investimentos totais de um bilhão de reais.



Foto: Marcos Corrêa / Presidência da República

A audiência ocorreu esta tarde no Palácio do Planalto presente, também, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merísio.

Outro tema tratado foi o apoio financeiro para a criação da segunda edição do Fundo de Apoio aos Municípios - Fundam, para que as prefeituras possam definir obras prioritárias nos municípios. O primeiro Fundam, criado em 2013, distribuiu mais de R$ 600 milhões a fundo perdido para as prefeituras.

O presidente Temer encaminhou o pedido ao Banco do Brasil.

Raimundo Colombo e Gelson Merísio estão viajando para o Rio de Janeiro, onde irão prestigiar o jogo Brasil e Colômbia, em benefício das famílias das vítimas do acidente da Chapecoense. Foram convidados pela CBF.

O prefeito Luciano Buligon e o presidente da Chapecoense, Plinio de Nes Filho, também já se encontram no Rio.

