Tem aula de surfe grátis neste final de semana na Pinheira e nos Ingleses 

Para quem sonha em aprender a surfar, mas não pode investir em uma escolinha, uma grande oportunidade acontece neste final de semana em Santa Catarina. O Sesc Verão está oferecendo oficinas gratuitas com o surfista Guga Arruda no dia 14 na praia da Pinheira e no dia seguinte nos Ingleses. As inscrições acontecem às 8h30 e a aula tem cerca de duas horas de duração.

Como o esporte está bombando no Brasil, com nove representantes no circuito mundial (WCT), tem muita gente querendo entrar na onda. Por isso isso é bom chegar cedo: são apenas 20 vagas para cada dia.

O professor Guga Arruda se aposentou das competições profissionais há 6 anos e atualmente é treinador de surfe. Foi bi campeão catarinense de surfe e esteve no WCT em 2006 e 2007. Hoje se tornou shaper e faz as próprias pranchas. Está na vanguarda da tecnologia, desenvolvendo pranchas de fibra de carbono e até de kevlar, o material dos coletes balísticos. Os alunos estarão em boas mãos.

— Vou apresentar o esporte e informações técnicas importantes, como segurança, introdução teórica e prática. E depois faremos um exercício de água e por último vamos entrar no mar — explica o surfista.

Guga explica que no sábado na Pinheira, com um mar praticamente sem sem ondas, será mais uma observação na água. Já nos Ingleses, será possível uma experiência mais profundada das ondas. No entanto, o professor prefere não responder se será possível ficar em pé na prancha.

— Eu não sei qual será o tamanho do mar, então é melhor não prever nada para não dar uma expectativa falsa — afirma.

Segundo Guga Arruda, o público costuma ser em maioria de adolescentes, não necessariamente leigos. Mas as incrições são abertas a todas as idades e níveis de conhecimento. Ele já liderou oficinas parecidas, mas com o Sesc será a primeira. Por isso diz que será uma surpresa para ele também.

Tem mais oficinas nos próximos findes

Quem não puder ir nas oficinas de surfe deste final de semana ainda terá pelo menos mais três oportunidades. Guga Arruda estará Itapema em 20/01 e em Balneário Piçarras no dia 21. No dia 29, quem irá comandar a aula será o surfista Teco Padaratz. Será na Praia da Enseada, em São Francisco do Sul.

Programação Sesc Verão

Além das oficinas de surfe, o projeto verão do Sesc em Santa Catarina ainda tem diversas outras atividades em cinco praias de 13 a 29 de janeiro. Espaço convivência, tenda de jogos, pirâmides de bambu, circuito aventura, espaço literário, quadras esportivas e empréstimo de equipamentos para prática de brincadeiras e esportes de praia, como peteca, frescobol, guarda sol, entre outros. A programação completa está no site sesc-sc.com.br/verao.