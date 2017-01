Técnico do Avaí diz que Paraná mereceu vitória e que é preciso tranquilidade neste início de ano

Primeira Liga 26/01/2017 | 07h21 Atualizada em

Não foi a estreia que o técnico Claudinei Oliveira queria para o Avaí na Primeira Liga. Na noite de quarta-feira, o Leão foi derrotado pelo Paraná por 2 a 0, em Curitiba. Apesar do resultado negativo, o comandante azurra citou que ainda é cedo para o time ter o entrosamento ideal, já que a temporada está apenas começando.

Na avaliação de Claudinei, o Paraná foi melhor e mereceu o resultado, mas que é preciso tranquilidade para continuar o trabalho. O treinador ainda completou que prefere ter um revés no início do que no final dos trabalhos.

- Não temos que desconstruir o que fizemos, o que esses atletas fizeram até agora. Ainda não estamos no nível de preparação e concentração ideal. É normal que caia a concentração em equipes que terminam muito bem o ano. O primeiro tempo foi um pouco abaixo, dando todo o desconto da parte física que não está ideal. Acho que o Paraná mereceu a vitória, temos que incomodar mais o adversário ofensivamente, teremos tempo para isso - explicou Claudinei.

No duelo em Curitiba, o capitão Marquinhos foi poupado, para poder estrear estar à disposição na estreia do Campeonato Catarinense no sábado, quando o Leão enfrenta o Cricíuma, no Heriberto Hülse, às 17h.

- Tivemos muitos lances de bola parada, e nesse quesito o Marquinhos faz falta, ele faz a diferença. Contra o Criciúma, o Marquinhos deve iniciar o jogo se tudo correr bem. Vamos ver os outros jogadores, ver como estão, e ver o que temos de melhor para colocar em campo - disse.

Pela Primeira Liga, o time de Florianópolis volta a jogar no dia 31, contra o Londrina, que derrotou o Figueirense por 1 a 0 no Orlando Scarpelli.

