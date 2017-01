Técnico da Chapecoense, Vagner Mancini, fala antes da estreia: "É o maior desafio da minha vida"

Momento especial 20/01/2017 | 15h49 Atualizada em

Vagner Mancini passou as últimas duas semanas focado em preparar a nova equipe da Chapecoense. Próximo de estrear como técnico do Verdão, ele revela o peso da responsabilidade que tem ao formar um elenco praticamente novo e como a função está transformando sua carreira.

- Tem sido a experiência mais desafiadora que já vivi. É uma coisa inédita você ter que montar um elenco e uma equipe de trabalho. Participar de um mutirão de reconstrução torna você um ser humano diferente. Não diria nem só da minha carreira, mas é o maior desafio da minha vida – disse o técnico nesta sexta-feira, após o último treino do Verdão antes do amistoso contra o Palmeiras.

Em um momento emocionante para a Chapecoense, a preparação para a temporada tem ultrapassado os aspectos técnicos e táticos do elenco, inclusive daquele que tem a missão de nortear os jogadores.

- Nós temos falado muito do aspecto profissional, mas o aspecto humano tem sido muito importante, tem sido um tempo de muito aprendizado. Não é nada de anormal falar que diversas vezes eu me emocionei – complementou.

Como resultado da difícil missão que recebeu ainda em dezembro, quando foi chamado para substituir Caio Júnior, técnico vítima fatal na tragédia da Colômbia, Mancini acredita que o trabalho na Chapecoense vai lhe transformar em um treinador e ser humano melhor.

Enquanto respondia perguntas de jornalistas de diversas partes do mundo que estão na Arena Condá para acompanhar o reinício do Verdão neste sábado, ele recordou as abordagens que vem recebendo na rua dos torcedores que esperam, não somente um novo time, mas um elenco que honre aqueles que partiram.

- Esses dias eu andava pela rua e fui abordado por duas senhoras e vieram falar dos heróis que se foram. Eu disse a elas que nós faríamos o possível que eles fossem representados dignamente em todos os nossos jogos. Ficou uma lição para mim: nós estamos sendo um divisor de águas não só de um clube, mas de uma cidade – concluiu.

