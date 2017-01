TCE-SC empossa novos presidente, vice e corregedor

Solenidade 31/01/2017 | 17h14 Atualizada em

O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE-SC) empossa, nesta quarta-feira, o conselheiro Luiz Eduardo Cherem no cargo de presidente da instituição, para o biênio 2017-2018. Durante a sessão especial, às 14h, no auditório do TCE-SC, em Florianópolis, o conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior será reconduzido ao cargo de vice-presidente e o conselheiro Wilson Rogério Wan-Dall assumirá a função de corregedor-geral. Eles foram eleitos na sessão extraordinária do pleno do dia 16 de dezembro.



Conduzida pelo atual presidente do TCE/SC, conselheiro Luiz Roberto Herbst, a solenidade de posse será transmitida, ao vivo, pelo site do Tribunal.



O conselheiro Luiz Eduardo Cherem tem 58 anos e é natural de Brusque. Tomou posse no TCE-SC em 16 de julho de 2014. Foi designado supervisor do Instituto de Contas (Icon), em 9 de setembro de 2014, cargo que ocupa até hoje. É bacharel em Odontologia pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e pós-graduado em Cirurgia e Traumatologia Bucofacial (PUC/RS).



Antes de assumir no TCE/SC, exerceu o mandato de deputado estadual por três legislaturas (2003–2006, 2007-2010 e 2011-2014). Foi secretário de Estado da Saúde de 2004 a 2006, 2007 e 2008 e em 2009. Exerceu mandato de vereador na Câmara de Balneário Camboriú no período de 1989-1992. Na prefeitura de Balneário, foi vice-prefeito (1993-1995), prefeito interino (1996), secretário municipal de Governo, secretário municipal de Obras e secretário municipal de Saúde (1997-2002).



Já o vice-presidente, conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, tem 43 anos e é de Belo Horizonte (MG). Tomou posse no cargo de conselheiro em 13 de maio de 2010. Foi nomeado na única vaga reservada constitucionalmente aos auditores substitutos de conselheiro — exerceu a função de 2008 a 2010, após aprovação no concurso público em 5º lugar —, a partir de lista tríplice formada, segundo os critérios de antiguidade e merecimento, por ocupantes deste cargo. É o atual vice-presidente (biênio 2015-2016). Foi supervisor do Instituto de Contas (Icon) de 2010-2013. Foi vice-presidente suplente do Instituto Rui Barbosa (2012-2013), 2º vice-presidente da Associação Nacional dos Auditores (Ministros e Conselheiros Substitutos) dos Tribunais de Contas (Audicon), no período de 2014 e 2015.



É mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Pernambuco; especialista em Contabilidade e Auditoria (UFRGS); doutorando em Direito (UFSC).



O novo corregedor-geral, conselheiro Wilson Rogério Wan-Dall, tem 61 anos e é natural de Gaspar. Tomou posse no TCE-SC em 16 de fevereiro de 2000. Foi designado supervisor da ouvidoria em 16 de outubro de 2014, cargo que ocupa até hoje. Foi presidente em 2010; vice-presidente no biênio 2007-2008 e em 2009; corregedor-geral (biênio 2005-2006) e supervisor da ouvidoria (2012-2013 e 2015-2016).



