Segurança 03/01/2017 | 11h10

Taxista é assaltado no bairro Testo Salto, em Blumenau

Vítima, de 46 anos, teria sido surpreendida por homem armado na Rua Felipe Hausmann, na tarde dessa segunda-feira

Um taxista de 43 anos foi assaltado por volta das 14h30min dessa segunda-feira em Blumenau. De acordo com informações da Polícia Militar, ele teria sido chamado para fazer uma corrida até a Rua Felipe Hausmann, no bairro Testo Salto, mas ao chegar ao local teria sido surpreendido por um homem armado com uma pistola. Ele roubou R$ 1,5 mil e fugiu em um automóvel Xsara Picasso prata, em direção à BR-470. A PM efetuou rondas pela região, mas não encontrou o suspeito do crime.