Suspeito preso confessa ser autor de massacre em Istambul

Investigação 17/01/2017 | 07h33

O suspeito detido pelos serviços de segurança turcos confessou ser o autor do massacre do Ano-Novo em uma boate de Istambul, anunciou o governador da província, Vasip Sahin. O preso também confirmou que tem nacionalidade uzbeque.

— O terrorista admitiu o crime — declarou Sahin à imprensa, identificando o homem como Abdulgadir Masharipov, nascido no Uzbequistão, em 1983. — Foi treinado no Afeganistão e fala quatro idiomas. É um terrorista bem treinado — afirmou o governador.

O suspeito foi detido em um apartamento do bairro de Esenyurt, no lado europeu de Istambul.

O suspeito esteve em paradeiro desconhecido por mais de duas semanas, depois de matar 39 pessoas na boate Reina durante uma festa de Ano-Novo, em um atentado reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI). Um homem iraquiano e três mulheres nascidas na África também foram detidos no mesmo apartamento.

— Está claro que o ataque foi cometido em nome do EI — acrescentou o governador.

A imprensa local chegou a anunciar que o homem havia sido detido na companhia do filho de quatro anos, mas o governador desmentiu que o menino estivesse presente no momento da operação. Dois mil policiais foram mobilizados para a ação, com o apoio dos serviços de inteligência turcos.

A polícia realizou buscas em 152 casas e deteve um total de 50 pessoas.