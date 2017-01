Suspeito de alterar letreiro de Hollywood se entrega à polícia

Los Angeles 10/01/2017 | 03h10

O suspeito de alterar o famoso letreiro de Hollywood para criar a palavra "Hollyweed", uma referência à legalização da maconha, se entregou nesta segunda-feira à polícia.



Zachary Cole Fernandez, um artista local de 30 anos, suspeito do delito de invasão de propriedade, foi à delegacia acompanhado de seu advogado e acabou sendo liberado pouco depois.



Segundo a polícia de Los Angeles, uma audiência foi marcada para o dia 15 de fevereiro, quando se decidirá se Fernandez será denunciado ou não.



Na madrugada de 1º de janeiro, imagens de uma câmera de segurança mostraram um homem vestido de preto escalando as letras de uma das maiores atrações turísticas de Los Angeles para transformar o "wood" em "weed", formando a palavra "Hollyweed".



O termo inglês "weed" significa maconha, cujo uso foi legalizado na Califórnia no referendo de novembro de 2015. As autoridades trataram o fato como invasão de propriedade e não como vandalismo porque o letreiro não foi danificado.



*AFP