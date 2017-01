Surfista da Guarda do Embaú é eliminada do Mundial Pro Junior de surfe na Austrália

ONDAS FRACAS 06/01/2017 | 16h22 Atualizada em

Não deu para Tainá Hinckel na Austrália. A adolescente de 13 anos, moradora da Guarda do Embaú, em Palhoça,foi eliminada nesta sexta-feira (06) do Mundial Pro Junior,competição que define os campeões até 18 anos de idade.



A catarinense ficou muito perto da classificação para a terceira fase. A bateria foi fraca de ondas em Bombo Beach, e ela e a norte-americana Caroline Marks só conseguiram surfar as duas que são computadas no resultado. Atual campeã sul-americana Pro Junior da WSL, Tainá começou bem com nota 5,17, mas a adversária pegou duas antes dela que valeram 4,6 e 4,07. Tainá precisava então de 3,5 para vencer. Pegou uma onda nos últimos segundos e que só rendeu uma manobra, e a média da nota ficou em 3,23.

— Infelizmente terminei cedo o meu primeiro mundial Pro Junior aqui na Austrália.cometi alguns erros fundamentais e acabei ficando pelo round 2. Agora é hora de levantar a cabeça e continuar treinando, pois estamos na Terra pra evoluir e aprender — disse a adolescente nas redes sociais após a eliminação.



Como tem 13 anos, Tainá ainda poderá disputar até cinco mundiais Pro Junior, caso seja novamente classificada para a competição. Já a argentina Josefina Ane se despediu da categoria nesta sexta-feira, pois já completou o limite de 18 anos.

Lembre no vídeo abaixo a preparação de Tainá para o Mundial Pro Junior

Ainda tem catarinense na disputa

O time sul-americano na Austrália ainda está na briga pelo último título mundial da temporada com o peruano Alonso Correa, o paulista Weslley Dantas, atual campeão mundial Pro Junior, e o catarinense Mateus Herdy. Morador da Joaquina, o surfista de 15 anos entra às 18h30 com o norte-americano Kei Kobayashi.