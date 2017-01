Superávit comercial da China cai para US$ 40,8 bi em dezembro

Pequim 13/01/2017 | 00h59

O superávit comercial da China caiu a 40,8 bilhões de dólares em dezembro, após uma queda de 6,1% nas exportações, que totalizaram 209 bilhões de dólares, revelam dados oficiais publicados nesta sexta-feira.

O volume das exportações ficou abaixo das expectativas, em um momento em que a debilidade da demanda pesa fortemente sobre a segunda economia mundial.

As importações registraram uma alta de 3,1%, com um volume total de 168,6 bilhões de dólares.

Os dados para todo o ano mostram uma queda nas exportações de 7,7% para um volume de 2,1 trilhões de dólares, e um declive nas importações de 5,5%, a 1,59 trilhão de dólares.

As estatísticas da balança comercial são seguidas de perto pelo mercado, que busca indícios sobre a saúde da segunda economia mundial, já que o comércio exterior é um componente muito importante do PIB e tradicional motor do crescimento chinês.

"Ainda há alguns obstáculos para o desenvolvimento do comércio externo chinês", indicaram as autoridades, destacando que a conjuntura internacional é "dura e complexa".

