STJ nega liberdade a ex-tesoureiro do PP condenado na Lava-Jato

A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, negou pedido de liberdade feito pela defesa do ex-tesoureiro do PP João Claudio Genu, condenado a mais de oito anos de prisão pelo juiz federal Sergio Moro em um dos processos da Operação Lava-Jato. Genu está preso preventivamente desde maio do ano passado em um presídio em Curitiba.

De acordo com a decisão da ministra, não houve nenhuma ilegalidade na decisão da segunda instância da Justiça Federal que negou o mesmo pedido feito pelos advogados ao STJ.

"Sobressai, a olhos vistos, a gravidade concreta das condutas pelas quais o ora paciente foi condenado, a justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública", decidiu a ministra.

De acordo com as investigações da Lava-Jato, Genu — ex-assessor do ex-deputado federal José Janene, falecido em 2010 — era um dos beneficiários e articuladores do esquema de desvio de recursos da Petrobras, recebendo um percentual fixo da propina destinada ao PP.

*Agência Brasil