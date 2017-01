Stephen Colbert será o apresentador do Emmy 2017 

Direito do "Late Show" 24/01/2017 | 08h47 Atualizada em

Stephen Colbert será o próximo apresentador da cerimônia do Emmy. A informação é do jornal The New York Times.

Colbert é apresentador do programa The Late Show, da própria CBS, emissora que deu a notícia na segunda-feira. O comediante substituiu o conhecido apresentador David Letterman no talk-show em 2015.

A escolha de Colbert confirma a tendência de figuras dos programas noturnos da TV dos Estados Unidos, os late shows, dominarem as cerimônias das principais premiações. Jimmy Fallon foi quem conduziu o último Globo de Ouro, James Corden fará o mesmo com o Grammy, e Jimmy Kimmel apresentará o Oscar.

O Emmy, que premia o melhor da televisão, está marcado para 17 de setembro.

