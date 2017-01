Sofía Vergara e J-Lo vencem nos People's Choice Awards

Los Angeles 19/01/2017 | 07h35

O público dos Estados Unidos se pronunciou: Sofía Vergara foi a melhor atriz de comédia e Jennifer Lopez de drama.

Os People's Choice Awards também premiaram na quarta-feira os filmes "Procurando Dory" e "Deadpool", assim como a apresentadora Ellen DeGeneres, de 47 anos, que fez história ao se converter na artista mais premiada nesta cerimônia, com um total de 20 estatuetas desde o início de sua carreira.

A grande diferença destes prêmios é que os vencedores do Oscar e do Emmy são escolhidos pelos membros as academias, enquanto o People's Choice é votado pelo público.

O prêmio a Vergara - a estrela mais bem paga de televisão dos Estados Unidos - foi por seu papel na série "Modern Family".

"Nunca pensei, em um milhão de anos, que com este sotaque ridículo poderia ser parte de algo tão bem-sucedido, tão amado por todos vocês como é 'Modern Family'", declarou em inglês ao aceitar o prêmio.

Era a quinta indicação e a primeira estatueta para esta colombiana de 47 anos.

O papel de Gloria na série da ABC "me abriu tantas portas, mudou minha vida, abriu a porta a muitos outros atores latinos, mas precisamos que muitas outras portas sejam abertas", acrescentou.

Por sua vez, López venceu por seu papel como a detetive Harlee Santos na série "Shades Of Blue" da NBC.

"Minha gente, obrigada", disse em espanhol. "Amo vocês", acrescentou em inglês.

Robert Downey Jr., que ganhou em 2015, também venceu na categoria ator favorito em filme de ação, assim como Margot Robbie.

O prêmio de melhor filme de suspense foi para "A Garota do Trem". Quanto a Johnny Depp, foi declarado "Ícone do Filme" do ano.

Britney Spears, por sua vez, venceu em três categorias: melhor artista feminina, artista pop e artista favorita nas redes sociais, à qual se soma outra distinção compartilhada com DeGeneres de melhor colaboração televisiva.

Na televisão, "Outlander" foi escolhida a melhor série, e "The Big Bang Theory" como a comédia favorita de televisão.

O Oscar, o prêmio de cinema de maior prestígio dos Estados Unidos, será entregue no dia 26 de fevereiro depois do Grammy, o prêmio musical mais popular, em 12 de fevereiro.

ved-jt/fj/ma