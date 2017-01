Socorristas tentam resgatar mineiros soterrados

Lima 18/01/2017 | 22h55

Brigadas de resgate trabalham desde a madrugada desta quarta-feira para resgatar ao menos sete mineiros soterrados por um deslizamento de terra em uma mina da região de Arequipa, no sul do Peru, informaram os bombeiros.

Os mineiros trabalhavam em uma mina situada em La Purísima, no distrito de Acari, província de Caravelí, quando o deslizamento cobriu a entrada do local, revelou o chefe do Sétimo Comando da Companhia de Bombeiros de Arequipa, Jorge Martínez.

O deslizamento foi produzido pelas chuvas que caem na região há vários dias.

Além das equipes especializadas em resgate, estão no local médicos, enfermeiras e ambulâncias, assinalou Martínez.

