Sobreviventes da Chapecoense posam com taça da Sul-Americana

Retorno 22/01/2017 | 01h39 Atualizada em

Neto, Alan Ruschel e Jackson Follman com a taça da Sul-Americana

Neto, Alan Ruschel e Jackson Follman com a taça da Sul-Americana Foto: Instagram / Reprodução / Reprodução

Sobreviventes da tragédia que envolveu a Chapecoense posaram juntos na noite deste sábado com a taça da Copa Sul-Americana. A foto foi veiculada no Instagram do goleiro Jackson Follmann.



Leia mais:

Vamo vamo, Chape! Chapecoense está de volta. O futebol e a cidade renascem na partida com Palmeiras



Follmann, o zagueiro Neto e o lateral Alan Ruschel foram homenageados horas antes, no "Jogo da Solidariedade", que marcou o retorno da Chapecoense aos gramados quase dois meses depois do incidente que deixou 71 pessoas mortas em Medellín.



A homenagem foi realizada estádio da Arena Condá, onde o time catarinense jogou contra o Palmeiras. O jogo terminou em empate por 2 a 2.



A fé em Deus nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. É POR VOCÊS E PRA VOCÊS GUERREIROS QUE ESTÃO AO LADO DO PAI ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ Uma foto publicada por Jakson Follmann ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ (@jaksonfollmann) em Jan 21, 2017 às 2:43 PST