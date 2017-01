Sobrevivente da tragédia da Chapecoense, Jackson Follmann deixará o hospital na terça-feira

Alta hospitalar 23/01/2017 | 12h59 Atualizada em

Follman recebeu uma alta temporária para ser homenageado no amistoso entre Chapecoense e Palmeiras

O goleiro da Chapecoense e sobrevivente da tragédia na Colômbia Jackson Follman deve receber alta hospitalar na manhã de terça-feira. A informação foi divulgada pela diretoria do Hospital Unimed Chapecó, onde ele estava internado há um mês. Na terça-feira completará 56 dias do acidente aéreo.

Em comunicado, o hospital também informou que o sobrevivente falará com a imprensa antes de deixar o hospital, ainda na manhã de terça-feira. Na próxima semana já está prevista a viagem do jogador para São Paulo, onde iniciará o processo de colocação de uma prótese. O goleiro teve parte da perna direita amputada após a tragédia no fim de novembro.



Follmann já deixou o hospital temporariamente no sábado, quando foi homenageado na Arena Condá, estádio da Chapecoense. Ao lado de Alan Ruschel e Neto, outros dois jogadores que também sobreviveram ao acidente aéreo, ele recebeu a medalha e carregou a taça de campeão Sul-Americano 2016.



