Sobe para 59 número de mortos por onda de frio na Europa

Varsóvia 10/01/2017 | 16h11

A onda de frio que atinge a Europa provocou ao menos 59 mortes nesta semana, segundo um balanço ampliado desta terça-feira que inclui novas vítimas na Polônia, Romênia, Macedônia, Sérvia e Albânia.

Na Polônia, onde as temperaturas continuam em torno de 20 graus abaixo de zero, foi confirmado o falecimento por hipotermia de mais seis pessoas, indicou na terça-feira o Centro de Segurança Governamental (RCB), subindo para 26 o acumulado de vítimas no país.

Os registros incluem ainda três mortos na Sérvia, três na Macedônia e um na Albânia, todos eles nas últimas 24 horas.

Na Romênia, foram contabilizados "seis óbitos por hipotermia" desde quinta-feira da semana passada, revelou o Ministério da Saúde no primeiro balanço oficial emitido no país.

O conjunto do território romeno foi colocado em alerta pelas temperaturas, que no centro do país chegaram a -32 graus Celsius e obrigaram a fechar escolas. A navegação no Danúbio também foi proibida devido aos blocos de gelo.

No total, a onda de frio da última semana já causou a morte de ao menos 26 pessoas na Polônia, nove na Itália, seis na República Checa e seis na Romênia.

Também foram registrados quatro mortos na Macedônia, três na Sérvia, dois na Bielorrússia e na Bulgária e um na Albânia.

De acordo com as previsões meteorológicas, as temperaturas serão mais clementes nos próximos dias na Europa Ocidental e nos Bálcãs, mas na Polônia ainda devem ficar bem abaixo de zero.

