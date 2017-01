Só os bambas - Samba de Terreiro terá mais uma edição nesta terça na Escadaria do Rosário

Em Florianópolis 10/01/2017 | 16h38

Primeira edição do evento lotou a Escadaria do Rosário Foto: Charles Guerra / Agencia RBS

Na Escadaria do Rosário, espaço simbólico no Centro Histórico de Florianópolis, ocorre nesta terça-feira a segunda edição do Samba de Terreiro. Trata-se de uma grande roda de samba acústica com os principais bambas do gênero para o resgate de um modo de fazer samba anterior à criação das escolas na Capital.

A primeira edição, realizada no dia 3 de janeiro, foi um sucesso e uma surpresa para a organização, com a participação de cerca de mil pessoas. Para quem foi e se perguntou sobre o volume do som, a ideia é que seja uma roda acústica mesmo e por isso apenas a mestre de canto, a sambista Jandira Souza da Rosa, tem microfone.

—A ideia é relembrar o que era feito antigamente, nas quadras da Estácio de Sá, no Rio, onde se juntavam centenas de pessoas ao som da percussão acústica, o coro das pastoras e a voz do mestre de canto — diz o produtor cultural Denílson Machado.

Segundo o pesquisador Carlos Raulino, samba de terreiro refere-se ao local de ensaio das escolas de samba lá nos anos 1930:

— As escolas eram pequenas e os ensaios feitos na parte de trás de alguma casa, geralmente um espaço de terra. Depois ficaram grandes e foram para a quadra. Cartola é um dos ícones desse tempo. Eram sambas que exaltavam a comunidade, ou um amor que se foi — explica.

O projeto Samba de Terreiro será realizado sempre às terças-feiras, das 17h30min às 19h30min. Será cancelado apenas em caso do chuva — se chover no começo da tarde, será adiado para a semana seguinte.

AGENDE-SE

O quê: Samba de Terreiro

Quando: terças-feiras, das 17h30min às 19h30min

Onde: Escadaria do Rosário, Centro de Florianópolis

Quanto: gratuito

