Sistema de saúde catarinense está na UTI

O deputado estadual Vicente Caropreso (PSDB) é um político corajoso. Vai assumir a Secretaria Estadual da Saúde num dos momentos mais delicados do setor nestes seis anos de gestão Colombo.



A virada do ano mostrou a vulnerabilidade do sistema médico-hospitalar público da Grande Florianópolis. O Hospital Celso Ramos cancelou o atendimento da área de neurologia, por absoluta falta de condições de atendimento na UTI. O Hospital Regional de São José emitiu comunicado de que apenas os serviços de emergência obstétrica e pediátrica estavam mantidos. Os demais suspensos, com manifestação oficial de que pacientes graves ali não seriam mais recebidos.

O Hospital Universitário da UFSC – outra vital unidade pública de destino da grande maioria dos doentes – enfrenta situação igualmente delicada. Segundo a direção, o movimento nos últimos dias foi 30% maior do que o de 2016. A concentração maior dá-se na emergência e, em sua maioria, de pacientes de baixa ou média complexidade, que poderiam ser atendidos na ponta do sistema, isto é, nos centros e unidades de saúde. Estes tiveram restrições no feriadão.

Para completar este cenário na área hospitalar, há unidades públicas municipais e filantrópicas que estão em situação pré-falimentar.

Com uma dívida milionária, fatores adversos que representam grande desafio e uma equipe heterogênea no comando da Secretaria da Saúde, o deputado Caropreso enfrentará um ano terrível.

Inexplicável é constatar que nesta primeira semana do ano, quando o Estado é invadido por milhões de turistas, os serviços do Executivo estejam fechados, por conta de um inexplicável recesso oficial.

Fechada

A Unidade de Pronto Atendimento do Continente, em Florianópolis, está fechada há cerca de quatro anos. Motivo: o governo federal garante os recursos para construção, mas não para manutenção. Está oferecendo agora como solução para imediata abertura a contratação de dois médicos, com a transferência de 430 mil mensais. O problema é que uma UPA para funcionar precisa de 1 milhão e 400 mil reais, no mínimo.

Lixo

Agrava-se o problema do transporte do lixo em Florianópolis, com a decisão da Pro Activa de suspender os serviços de transbordo. Decisão que afeta com mais intensidade a área da saúde. Há quatro semanas que o lixo médico não está sendo recolhido pela Comcap nas 42 unidades de saúde de Florianópolis.

