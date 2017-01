Sinal de TV analógico tem dias contados em Santa Catarina

Tecnologia 30/01/2017 | 10h12 Atualizada em

Em um ano, os telespectadores de cinco cidades catarinenses darão adeus a ruídos e interferência e terão imagens e sons com mais qualidade na hora de assistir à televisão aberta. Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu e Paulo Lopes são os primeiros municípios do Estado a terem o desligamento do sinal analógico, previsto para 31 de janeiro de 2018. É importante ficar atento porque para receber o sinal digital em casa o usuário pode precisar fazer algumas adaptações. Dependendo do modelo do aparelho, é necessário um conversor digital ou mudança da antena.

No país, apenas Rio Verde, em Goiás, e cidades na região de Brasília já têm o sinal da TV aberta exclusivamente digital. A expectativa é de que o sinal analógico na região de Blumenau e de Joinville seja desligado em dezembro do ano que vem e, nos demais municípios de SC, até 2023. Mais de 1,3 mil cidades brasileiras terão exclusivamente o sinal digital até 2018. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que de cada cinco domicílios, quatro já estão preparados para receber sinal digital de TV aberta no país.

